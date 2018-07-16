Россия собирается сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения КНДР - Трамп

Президенты Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации обсудили вопросы ядерного нераспространения в мире.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет, что Российская Федерация собирается сотрудничать с США в вопросе ядерного разоружения Корейской Народно-Демократической Республики.

Об этом президент США сказал в президентском дворце в Хельсинки (Финляндия) на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, которая транслировалась на сайте Белого дома.

"Мы также обсудили одну из самых критических проблем, с которой сталкивается человечество - ядерное нераспространение", - заявил Трамп.

В этой связи президент США сообщил, что рассказал российскому президенту о своей встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, касавшейся ядерного разоружения Корейского полуострова.

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"И после сегодняшнего дня я очень уверен, что президент Путин и Россия очень сильно хотят покончить с этой проблемой, собираются сотрудничать с нами, и я ценю это обязательство", - сказал Трамп.

Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия передала США свои предложения по сотрудничеству в сфере стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения.

«Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего комплекса военно-политического и разоруженческого досье, тут и продление действия договора о стратегических наступательных вооружениях, опасная ситуация вокруг развития элементов глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и тематика размещения оружия в космосе, - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Путин и Трамп прибыли в президентский дворец в Хельсинки (Финляндия) для ведения переговоров. Трамп в начале встречи назвал хорошим делом возможность поладить с Россией. Американский президент подчеркнул, США и РФ - два крупных ядерных государства, и это не является хорошо для мира. В свою очередь, президент РФ заявил о необходимости подробно обсудить двусторонние отношения.

Перед встречей Трамп заявлял, что намерен обсудить с Путиным нераспространение ядерного оружия, поднять вопрос Украины и Сирии, а также вмешательства РФ в выборы в США.

Справка УНИАН. 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами. Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. По его итогам подписано совместное заявление, в соответствии с которым США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.