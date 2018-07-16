Полтора часа тет-а-тет: Белый дом обнародовал график Трампа в день встречи с Путиным

Президент США начнет официальную часть визита в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес.

В Белом доме запланировали 1,5-часовую встречу в формате тет-а-тет между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом говорится в официальном графике Трампа на понедельник, 16 июля, который опубликовали на сайте Белого дома, передает УП.

Президент США начнет официальную часть визита в Хельсинки со встречи с президентом Финляндии Саули Нийнистес в 9:40 утра по местному времени, который совпадает со временем по Киеву.

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Переговоры с Путиным в формате тет-а-тет должны начаться в 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки.

На 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 16:50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию.

Вечером того же дня президент США вылетит из Хельсинки в Вашингтон.

Трамп уже прибыл в Хельсинки для участия в саммите.

Перед этим глава Белого дома заявил, что прогнозирует шквал критики со стороны СМИ и представителей Деомкратической партии независимо от того, как пройдет его встреча с Путиным.