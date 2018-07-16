Трамп назвал "хорошим делом" возможность наладить отношения с Россией

Президент США заявляет, что надеется на улучшение отношений с РФ.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в начале встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным назвал хорошим делом уладить отношения с Россией.

Начало встречи лидеров США и РФ транслировалось из президентского дворца в Хельсинки (Финляндия) на американском онлайн-ресурсе C-SPAN.

"Что наиболее важно, у нас много хороших дел для обсуждения, и дела, о которых мы будем говорить, касаются всего - от торговли до военных вопросов, о ракетах, ядерной политике. Мы немного поговорим о Китае", - сказал Трамп.

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В этой связи президент США добавил, что обе страны имеют "прекрасную возможность" улучшить отношения ввиду того, что Соединенные Штаты и Россия в последние годы "не очень хорошо ладят».

"Но я думаю, что в конечном счете у нас будут прекрасные отношения, я надеюсь на это. Я говорил это, и я уверен, что вы слышали об этом годами, когда я проводил избирательную кампанию, что найти общий язык с Россией - это хорошее, а не плохое дело", - сказал Трамп.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, состоятся переговоры президентов США и РФ Трампа и Путина в Хельсинки (Финляндия). Трамп намерен обсудить с Путиным нераспространение ядерного оружия, поставить вопросы Украины и Сирии, а также вмешательства РФ в выборы в США