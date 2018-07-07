Также обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Представители США и КНДР договорились о создании рабочих групп по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Госдепартамента США.

В настоящий момент госсекретарь США находится с визитом в Пхеньяне. Отмечается, что группы займутся проработкой технических вопросов, включая оценку мер Северной Кореи по ликвидации ядерной программы.

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Также сообщается, что, помимо проблем, связанных с отказом КНДР от ракетно-ядерной программы, обсуждался вопрос о репатриации останков американцев, погибших в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

Согласно сообщениям, Помпео временно покинул место проведения переговоров для того, чтобы в спокойной обстановке обсудить по телефону ход переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Помпео покинет Пхеньян 7 июля и отправится в Токио для встречи с главами МИД Японии Таро Коно и Южной Кореи Кан Гён Хва.

Ранее сообщалось, что 6 июля Помпео прибыл в Пхеньян, где будет вести с руководством Северной Кореи переговоры о реализации договоренностей, достигнутых на историческом саммите в Сингапуре 12 июня.