СМИ назвали ключевые пункты исторического документа, подписанного Трампом и Ким Чен Ыном

Пхеньян обязался полностью отказаться от ядерного оружия.

Общий документ, подписанный президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном по итогам саммита в Сингапуре, предполагает полное ядерное разоружение Северной Кореи и перезапуск отношений между Пхеньяном и Вашингтоном.

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Четыре ключевых пункта декларации перечислил в Twitter журналист The Wall Street Journal Джонатан Ченг:

1. США и КНДР обязуются установить новые отношения между странами, «в соответствии со стремлением народом двух стран к миру и процветанию».

2. США и КНДР будут совместно работать над созданием устойчивого и стабильного режима мира на Корейском полуострове.

3. В подтверждение Декларации Панмунджома, подписанной главами Северной и Южной Корей 27 апреля, КНДР обязуется работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова.

4. США и КНДР договорились о возвращении на родину останков узников войны и погибших в боевых действиях военнослужащих (очевидно – американских солдат, воевавших в Корейской войне 1950-1953 гг. – ред.), включая немедленную репатриацию уже идентифицированных останков.

Напомним, сегодня в Сингапуре состоялся исторический саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместный документ.