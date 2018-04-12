Организация по запрещению химоружия завершила расследование дела об отравлении Скрипаля

ОЗХО выложит материалы для ознакомления в свободный доступ в 12:00 четверга по Гринвичу.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) завершила расследование отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери и передала отчет с результатами правительству Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на британский МИД.

"В соответствии с установившейся практикой они передали окончательную копию отчета нам, государству, запросившему проведение расследования", - отметили в британском МИД.

При этом, Лондон попросил разослать копии отчета всем странам, подписавшим конвенцию о запрете химоружия, включая Россию.

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"Этот прозрачный и открытый подход к расследованию, которого придерживались с самого начала, резко контрастирует с тактикой по запутыванию и отвлечению внимания, которому привержены российские власти", - добавили в МИД Британии.

Кроме того, ОЗХО выложит материалы для ознакомления в свободный доступ в 12:00 четверга по Гринвичу (14:00 по киевскому времени).

Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском городе Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.