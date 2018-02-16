Австралия вслед за Великобританией и США обвинила Россию в организации атаки вируса NotPetya

Правительство Австралии осудило поведение России.

Правительство Австралии заявило, что присоединяется к позиции США и Великобритании относительно осуждения использования Россией против Украины вируса NotPetya на инфраструктурные и бизнес-объекты в июне 2017 года.

«Основываясь на советах австралийских спецслужб, а также на основе консультаций с Соединенными Штатами и Великобританией, австралийское правительство оценило, что ответственность за этот инцидент несут лица, спонсируемые Россией», – говорится в заявлении от 16 февраля министра по вопросам правопорядка и кибербезопасности Австралии Ангуса Тейлора, как сообщает "Радио свобода".

В сообщении указывается, что использование NotPetya повредило функционирования объектов банковской, энергетической отрасли, аэропортов и метрополитена в Украине, а также имело влияние на ряд международных компаний по всему миру, нанеся им миллионных убытков.

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«Правительство Австралии осуждает поведение России, которая создает серьезные риски для мировой экономики, государственных операций и услуг, для деловой активности, безопасности и благосостояния отдельных лиц», – говорится в сообщении.

15 февраля Белый дом заявил, что обвиняет российских военных в проведениисамой масштабной в истории кибератаки с использованием вируса NotPetya в июне 2017 году. Перед тем аналогичную позицию выразило Министерство иностранных дел Великобритании. Россия позицию Вашингтона не комментировала, но подобные обвинения Лондона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «бездоказательными и безосновательными».

Кибератака с использованием вируса, который сначала был назван Petya.A (позже – NotPetya), состоялась 27 июня. Вирус блокировал компьютерные системы компаний, требуя за разблокировку 300 долларов в биткоинах. Больше всего от вируса Petya.A пострадала Украина. Сообщалось также о заражении компьютеров в ряде других стран.

В январе газета Washington Post со ссылкой на источники Центрального разведывательного управления США сообщила, что за атакой вируса-вымогателя на Украину стоят хакеры Министерства обороны России.

Служба безопасности Украины 1 июля 2017 заявила о причастности российских спецслужб к атаке компьютерного вируса PetyaA. По данным СБУ, заражение компьютерных систем происходило в несколько этапов в преддверии Дня Конституции Украины через использование бухгалтерского программного обеспечения.