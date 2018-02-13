Российский хакер рассказал о вмешательстве РФ в американские выборы

Он заявил, что разработал програму, которая повлияла на результаты президентских выборов в США.

Российский хакер Константин Козловский, которого обвиняют во взломе систем российских банков, заявил, что разработал программу LDCS, которая повлияла на выдачу результатов в день голосования на президентских выборах в США.

Об этом сообщает корреспондент Дождя из зала суда, где проходит заседание по продлению меры пресечения Козловскому.

Козловский потребовал предоставить ему технически подкованого адвоката, который вместе с техническим специалистом сможет подтвердить его слова.

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Как сообщает издание, жена хакера рассказала о готовности мужа сотрудничать с американскими специалистами для помощи в расследовании взлома серверов Демократической партии США.

Константина Козловского арестовали летом 2016 года. В ФСБ и МВД сообщали, что пресекли деятельности 40 хакеров из группировки Lurk, которые, по версии следствия, с помощью одноименного вируса похитили более 1,2 млрд рублей со счетов российских банков.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года Козловский заявил, что российские спецслужбы курировали создание вирусов WannaCry и Lurk.

«Специфика работы так называемого Lurk и его модификаций, а также другого созданного мною софта такова, что и Докучаев (майор ФСБ - УНИАН), и те, кому он дал доступ, могли самостоятельно вести работу с зараженными объектами», — заявил хакер.