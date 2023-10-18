США подтвердили, что передали Украине ракет ATACMS. Снаряды в ограниченном количестве - около 20 штук.
Издание The New York Times пишет, что одно из условий, поставленных украинцам, заключается в том, что ATACMS - Army Tactical Missile System - не могут быть использованы для атак по территории России.
После многочисленных сообщений о том, что решение о поставке этого оружия принято, его поставка осуществлялась в обстановке секретности из-за опасений, что Россия может сорвать доставку. Кроме того, Украина хотела застать россиян врасплох.
Два западных чиновника заявили, что США отправили на Украину около 20 ракет. Отмечается, что ATACMS, отправленные украинцам в небольшом количестве, является кассетным боеприпасом, который выбрасывает 950 небольших бомб, способных нанести ущерб на большой территории. Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое США не подписали.
Ракеты ATACMS - это второй тип кассетного оружия, которое США поставили Украине. В июле администрация Байдена начала поставлять Украине 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, каждый из которых содержит 72 небольших суббоеприпаса, предназначенных для уничтожения бронетехники и солдат противника.
Ракеты ATACMS в Украине - что известно
Россяине пожаловались на мощную атаку ВСУ в ночь на 17 октября. Под удар попали аэродромы во временно оккупированных Бердянске и Луганске. Окупанты утверждали, что украинская армия била ракетами ATACMS.
В свою очередь Силы специальных операции ВСУ сообщили, что провели операцию DRAGONFLY, в рамках которой уничтожили девять вертолетов, спецтехнику, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов россиян.
При этом резидент Владимир Зеленский заявил, что дальнобойные ракеты ATACMS показали себя.
Аналитики Института изучения войны считают, что теперь оккупантам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом нового оружия у ВСУ.