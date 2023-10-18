Аналитики уже сравнили передачу дальнобойных ракет с поставкой РСЗО HIMARS.

Наличие у Украины дальнобойных американских ракет ATACMS может значительно повлиять на ситуацию на поле боя. Теперь захватчикам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом противостояния новому оружию в руках ВСУ.

Аналитики Института изучения войны сообщили в отчете, что удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов дальше от линии фронта.

Отмечается, что использование авиации с аэродрома в Бердянске, по которому ранее нанесли удар ВСУ, позволяло врагу сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.

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Российские военные блогеры уже сравнили передачу новых ракет с поставкой РСЗО HIMARS. Тогда это позволило уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобаевке и противнику пришлось адаптироваться к новым условиям. После ударов HIMARS российские склады были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены. Сейчас их ждет похожая ситуация.

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше от линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонительных усилий и локальных наступательных операций", - поясняют в ISW.

Это будет особенно важно для российских вертолетов, которые действовали на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени. Они помогали сдерживать захватчикам наступающие механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года.

"ATACMS, вероятно, поставит перед российскими войсками подобный вызов, и российские войска могут либо сосредоточиться на укреплении существующих складов, либо создать еще более рассредоточенную и, следовательно, чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", - подытожили аналитики.

Украина получила ATACMS: что известно

За прошедшие сутки оккупанты пожаловались на мощную атаку ВСУ по аэродромам оккупированных Бердянске и Луганске. Они утверждали, что Украина воспользовалась ракетами ATACMS.

Днем Силы специальных операции Вооруженных сил Украины рассказали, что провели операцию под названием DRAGONFLY, во время которой уничтожили девять вертолетов, спецтехнику, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов врага.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил первое использование дальнобойных ракет ATACMS.

Позже главнокомандующий Вооруженными силами, генерал Валерий Залужный показал первые пуски в Украине американских ракет ATACMS большой дальности. В Воздушных силах ВСУ анонсировали, что оккупанты будут перемещать свою технику как это было со стратегической авиацией, когда состоялась "бавовна" на аэродромах в РФ.

В России, традиционно, отреагировали истерикой-назвали передачу Украине американских ракет ATACMS "грубой ошибкой", пригрозив "самыми серьезными" последствиями.

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