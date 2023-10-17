Договоренности с Джо Байденом выполняются, заявил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от США и применила дальнобойные ракеты ATACMS.

"Спасибо всем, кто воюет и работает ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! И сегодня особенная благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Выполняются очень точно - ATACMS себя показали", - отметил он в своем вечернем обращении.

ATACMS в Украине - США тайно передали дальнобойные ракеты

Ранее УНИАН со ссылкой на американские СМИ писал, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS большой дальности.

Отмечалось, что США были обеспокоены тем, что российские войска уберут свое оборудование и вооружение за пределы досягаемости до того, как ракеты смогут быть использованы.

Также сообщалось, что Украина использовала ракеты ATACMS для атак на аэродромы с российской авиацией во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Кроме того, была информация, что в Украину отправили "в небольшом количестве" ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами.

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