Матеуш Моравецкий отметил, что "несколько недель назад в Брюсселе" обсуждл поставки танков с канцлером Германии.

В Варшаве заявили, что не могут самостоятельно предать Украине танки Leopard. В Польше объяснили, что для этого нужна поддержка широкой коалиции.

"Мы, как Польша, без более широкой коалиции сейчас не собираемся поставлять эти танки", – цитирует премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий издание Rp.pl.

По его словам, переговоры о передаче Украине этих танков еще продолжаются.

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"Вместе с президентом (Анджеем Дудой - УНИАН) мы ведем переговоры, направленные на построение более широкой коалиции стран, которые могли бы передать эту тяжелую, современную технику", – заявил польский политик.

При этом он указал, что "несколько недель назад в Брюсселе" он обсудил поставки танков с канцлером Германии Олафом Шольцем

"Думаю, что в ближайшие дни мы сможем узнать больше", – подытожил Моравецкий.

Передача Украине танков Leopard - что известно

В июне прошлого года испанские СМИ сообщили, что власти стрны готовы передать Украине танки Leopard A4. При этом глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что передача Украине танков может быть частью "следующего этапа" поставок вооружения ВСУ.

Кроме того, глава оборонного комитета Бундестага призвала передать Украине Leopard. Отмечается, что США и Германия дрили к соглашению по этому вопросу. Также в Бундестаге давят на Олафа Шольца, который колеблется в вопросе передачи танков Украине.

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