Глава оборонного комитета заявила, что сейчас "мяч на стороне Берлина".

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман прокомментировала решение Франции передать Украине легкие танки и бронированные машины Bastion.

Она обратилась до канцлера Олафа Шольца, заявив, что "теперь мяч на стороне Берлина". Как известно, Штрак-Циммерман неоднократно выступала за передачу Украине танков Leopard 2.

"Другие страны-партнеры снова лидируют. Теперь мы наконец можем начать в духе франко-германской дружбы, верно, Олаф Шольц? Мяч сейчас на стороне Берлина. Теперь нам остается только забить его", – написала Штрак-Циммерман.

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Передача танков Leopard Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявлял, что Берлин не отправляет Украине танки Leopard II чтобы "не допустить расширения масштабов войны". В Германии заявили, что не планируют самостоятельно заниматься вопросом передачей танков Leopard Украине. Это будет делаться в координации с партнерами по НАТО.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Германия может не поставлять Украине танки Leopard из-за их качества и может опасаться репутационных потерь. Стоит добавить, что эта теория может быть правдивой. Spiegel писал, что приняты на вооружение в Германии БМП Puma не выдерживают боевого применения.

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