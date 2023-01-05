Великобритания продолжит развивать свою поддержку, и будет работать с союзниками по этому вопросу.

Предоставление Украине танков вполне может быть частью "следующего этапа" поставок вооружения нашему государству.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок, пишут Daily Mail и The Guardian. По его словам, эта тема находится под постоянным контролем.

Говоря о том, присоединится ли Великобритания к другим странам в отправке бронированных боевых машин в Украину, Клеверли сказал:

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"Мы передаем такое военное оборудование, которое способно нанести решительный... удар по российским целям на расстоянии. Мы будем продолжать диалог с украинцами относительно того, что им нужно для следующего этапа самообороны, и мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами, чтобы обеспечить это. Танки вполне могут быть частью этого. Откуда они поступают, какие союзники их предоставляют, это то, над чем мы, конечно, работаем вместе друг с другом".

Клеверли также отметил, что способ, которым оказывалась поддержка украинцам, менялся вместе с развитием войны. Он подчеркнул, что Британия продолжит развивать свою поддержку, и будет работать с союзниками по этому вопросу.

В свою очередь Бербок отметила, что Германия готова предоставить Украине тяжелое вооружение, необходимое для освобождения оккупированных территорий, и будет работать вместе с партнерами по НАТО, чтобы достичь этого.

Глава МИД Германии заявила, что "если Путин верит, что сможет удержать власть дольше, чем мы сможем помогать Украине оружием, он ошибается".

"Если мы хотим, чтобы Украина оставалась свободной страной, это означает, что надо говорить о наступательном оружии, и это означает предоставление Украине оружия, необходимого для освобождения оккупированных территорий", - сказала Бербок.

Оружие для Украины - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 января после телефонного разговора президента США Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем стало известно, что Берлин присоединится к Вашингтону в поставке Украине комплексов Patriot.

Также сегодня стало известно, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который, среди прочего, вошли ракетные системы, беспилотники и защита от дронов.

21 декабря 2022 года в США объявили о передаче Украине нового пакета военной помощи. Среди прочего в него вошел ЗРК Patriot. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, предоставление Украине системы ПВО Patriot - это психологический перелом, который свидетельствует, что еще одно табу на поставки оружия ВСУ снято.

Сегодня, 5 января, также стало известно, что Вашингтон передаст Киеву боевые машины пехоты Bradley. Официально об этом планируется объявить 6 января, пишет Reuters. Новый пакет вооружений США для Украины будет включать около 50 боевых машин Bradley.

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