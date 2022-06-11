Окончательное решение испанских властей по передаче танков пока не известно.

Власти Германии заблокировали планы Испании передать Украине танки Leopard 2A4.

Как сообщает Spiegel, Германия не согласилась с планами испанского правительства поставить Украине 40 старых основных боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Если бы Берлин согласился, это был бы первый случай, когда член НАТО поставил боевые танки Украине, отмечает издание.

Но, по данным берлинских правительственных кругов, испанцы резко отступили: федеральное правительство Германии в телефонных звонках предупредило испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками (хотя и совершенно неформального и неофициального) решения не снабжать Киев танками.

Как уточняет Business Insider, Мадрид даже извинился в Берлине за волнение. Сейчас речь идет максимум о десяти танках, и это решение тоже еще взвешивается. Кроме того, танки 1990-х годов настолько обветшали, что будут готовы к передаче только через много месяцев.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна отправила Украине более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники в рамках помощи для борьбы с российскими оккупантами.