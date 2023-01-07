Такое решение должны сначала принять другие европейские государства.

Финляндия готова отправить Украине часть своих танков Leopard 2. Однако сначала такое решение должны принять другие европейские государства, и тогда Хельсинки к ним присоединятся.

Такое заявление сделал глава Комитета по обороне Финляндии Антти Хяккянен в комментарии MTV Uutis. Он сказал: "Если Европа вдруг начнет давать Украине танки в больших масштабах, Финляндия должна быть частью этого. Конечно, с небольшим собственным вкладом, потому что для нас собственная обороноспособность как приграничной с Россией страны всегда является приоритетом".

По словам Хяккянена, у многих европейских стран есть больше возможностей по предоставлению военной техники Украине, нежели у Финляндии. Глава Комитета по обороне также подчеркнул важность решения отправить для ВСУ БМП Bradley и Marder, а также легкие танки. Эту технику поставят США, Германия и Франция соответственно.

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Танки Leopard для Украины: что известно

Соглашение об экспорте вооружения запрещает любой другой стране предоставить эту технику нашей стране без разрешения Германии. Но Берлин пока не выдает его.

В конце сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что танки не поставляют с целью избежать войны НАТО и России.

Член социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер 2 января заявил: "Такое вооружение может поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО".

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман возмутилась пассивной позицией Шольца в этом вопросе после решения Франции передать легкие танки Украине.

По данным WSJ, Польша рассматривает запрос Украины касательно Leopard. Однако отправка должна быть одобрена Берлином.

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