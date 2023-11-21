Россия впервые не смогла заключить ни одного экспортного военного контракта по итогам крупнейшей на Ближнем Востоке аэрокосмической выставки Dubai Airshow, проходящей раз в два года. Как пишет Moscow Times, "Рособоронэкспорт" не сообщил о подписании ни одного контракта по итогам мероприятия, состоявшегося на прошлой неделе.
Отмечается, что предыдущая такая выставка, состоявшаяся в 2021 году принесла россиянам контракты на общую сумму в $1,3 млрд, а в 2017 году Москва похвасталась контрактами на $10 млрд.
Чиновники российского ВПК признались журналистам, что ехали в Эмираты с большими надеждами. С собой они привезли 250 образцов вооружений и техники, включая тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), истребители Су-35С, вертолеты Ка-32А11М, Ми-171А3 и "Ансат", ракеты класса "воздух — воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатые ракеты Х-69, зенитно-ракетные системы С-350Е "Витязь" и "Викинг".
Замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков уверял, потенциальных покупателей, что российское оружие "одно из лучших в мире" и лучшей рекламой для него стала война в Украине.
Примечательно, что даже организаторы выставки (ОАЭ считается довольно лояльной к России страной) не были снисходительны к российской делегации. Российскую экспозицию поместили на задворках выставочного комплекса на максимальном отдалении от мировых оружейных гигантов Lockheed Martin, Boeing и Airbus, которые, к слову, смогли по итогам выставки подписать контракты на общую сумму в $67 млрд.
Оружейные новинки последнего времени
Как писал УНИАН, Украина создала "устойчивый" к средствам радиоэлектронной борьбы беспилотник. Новый БПЛА Backfire прошел комиссию Минобороны и скоро может проявить себя на фронте, утверждает "цифровой" министр Михаил Федоров.
Также мы рассказывали, что Иран представил модифицированный БПЛА Shahed-238. Этот беспилотник оснащен реактивным двигателем, а также "различным радиолокационным наведением".