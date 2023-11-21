Страна-агрессор не смогла заключить ни одного контракта, пока другие страны активно распродавали свое оружие.

Россия впервые не смогла заключить ни одного экспортного военного контракта по итогам крупнейшей на Ближнем Востоке аэрокосмической выставки Dubai Airshow, проходящей раз в два года. Как пишет Moscow Times, "Рособоронэкспорт" не сообщил о подписании ни одного контракта по итогам мероприятия, состоявшегося на прошлой неделе.

Отмечается, что предыдущая такая выставка, состоявшаяся в 2021 году принесла россиянам контракты на общую сумму в $1,3 млрд, а в 2017 году Москва похвасталась контрактами на $10 млрд.

Чиновники российского ВПК признались журналистам, что ехали в Эмираты с большими надеждами. С собой они привезли 250 образцов вооружений и техники, включая тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), истребители Су-35С, вертолеты Ка-32А11М, Ми-171А3 и "Ансат", ракеты класса "воздух — воздух" РВВ-МД2 и РВВ-БД, крылатые ракеты Х-69, зенитно-ракетные системы С-350Е "Витязь" и "Викинг".

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Замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков уверял, потенциальных покупателей, что российское оружие "одно из лучших в мире" и лучшей рекламой для него стала война в Украине.

Примечательно, что даже организаторы выставки (ОАЭ считается довольно лояльной к России страной) не были снисходительны к российской делегации. Российскую экспозицию поместили на задворках выставочного комплекса на максимальном отдалении от мировых оружейных гигантов Lockheed Martin, Boeing и Airbus, которые, к слову, смогли по итогам выставки подписать контракты на общую сумму в $67 млрд.

Оружейные новинки последнего времени

Как писал УНИАН, Украина создала "устойчивый" к средствам радиоэлектронной борьбы беспилотник. Новый БПЛА Backfire прошел комиссию Минобороны и скоро может проявить себя на фронте, утверждает "цифровой" министр Михаил Федоров.

Также мы рассказывали, что Иран представил модифицированный БПЛА Shahed-238. Этот беспилотник оснащен реактивным двигателем, а также "различным радиолокационным наведением".

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