Идея автовышки с противотанковым комплексом устарела минимум на 30 лет, говорят эксперты.

На фронте россияне прибегли к созданию очередного "франкенштейна". На этот раз захватчики решили объединить гражданскую автовышку с переносным противотанковым ракетным комплексом, чтобы увеличить радиус действия противотанкового расчета.

Как отмечает издание Defense Express, поднять ПТРК на мобильной башне, чтобы вести огонь с высоты, спрятавшись за деревьями – это в целом неплохая идея для своего времени, но сегодня она уже устарела.

Например, подобные технические решения отрабатывала армия Западной Германии во время Холодной войны. Но тогда ситуация на поле боя была совсем другой. И даже тогда речь шла о безэкипажном боевом модуле, который поднимается на высоту, чтобы под возможный огонь врага попадала только техника, а не люди.

Кроме того стоит понимать причины, почему в те времена идея такой противотанковой вышки имела смысл. Тогда для этого комплекса планировали использовать управляемые вручную ракеты, наведение которыми осуществляется с помощью провода, тянущегося за ракетой. Кроме того, оператору нужно было все время удерживать цель в прицеле до момента попадания.

Defense Express отмечает, что современные противотанковые ракетные комплексы не нуждаются в проводах, а некоторые вообще не нуждаются в ручном наведении и работают по принципу "выстрелил и забыл". Таковым в частности является знаменитый Javelin и его аналоги.

"А уже реальный опыт боевых действий в Украине показал, что современное применение дронов вообще ликвидировало понятие "тумана войны" и фактор "прозрачности поля боя" стал доминантным. И то, что массивная конструкция стоит хоть за деревьями, хоть за рельефом не имеет огромного значения", – отмечает издание.

Кроме того, FPV-дроны, получившие широкое распространение, сами являются более эффективным противотанковым оружием, чем ПТРК.

"А единственным фактором, который играет на безопасность самого переносного ПТРК - это малозаметность и относительная маневренность, которая как раз нивелируется автовышкой. И в результате, как говорится в сообщении, это и стало причиной довольно короткого существования такого самодельного российского гибрида", – отмечает Defense Express.

Оружие российско-украинской войны - последние новости

Как писал УНИАН, радиоэлектронная борьба на фронте в Украине вышла на невиданный в истории уровень, и Россия пока впереди. Исторически Россия уделяла больше внимания системам РЭБ, поэтому даже западное оружие уязвимо для нее.

Также мы рассказывали, что в Воздушных силах успокоили людей, встревоженных сообщениями о преимуществе России в использовании беспилотников. Там уверяют, что беспилотников много не бывает, но Украина сейчас в лучшей чем Россия позиции в вопросе дронов.

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