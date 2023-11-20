Новый БПЛА Backfire прошел комиссию Минобороны и скоро может проявить себя на фронте.

В Украине разработали устойчивый к системам РЭБ России ударный дрон Backfire, сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Backfire - ударные дроны от украинских разработчиков, которые вошли в оборонный кластер Brave1. БпЛА залетает до 35 километров в тыл врага и помогает поражать российскую артиллерию, логистические узлы, вражеские склады и командные пункты. Благодаря GPS-антенне, которую почти невозможно заглушить, дрон очень устойчив к вражеским средствам РЭБ. Также из-за полной автономности беспилотника россияне не могут вычислить его координаты и наземные команды. Это защищает операторов", - отметил министр.

По его словам, сейчас Backfire демонстрирует хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные совершили при помощи дронов не менее 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом "Злые птицы" ВСУ, которые помогают совершенствовать БПЛА.

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Федоров отметил, что "птичка" уже прошла комиссию Минобороны и ожидает на приказ о допуске к эксплуатации. "Это означает, что государство официально сможет закупать эти беспилотники. Команда создателей уже готовится к серийному производству БпЛА", - написал он.

ВСУ получили в распоряжение первые 3 тысячи FPV-дронов

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что Вооруженные Силы Украины получили первые 3 000 FPV-дронов благодаря операции "Единство" - совместному сбору UNITED24, "Вернись живым" и monobank. По информации Федорова, каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства. Их передали для 19 воинских частей. Эти мощные "птички" помогут эффективнее поражать вражеские позиции и технику, отметил он. Всего Силы обороны получат 10 000 дронов-камикадзе.

По словам министра, Украина выпускает десятки тысяч дронов в месяц. Он отметил, что в Украине появляется множество компаний, которые занимаются оборонным производством, а для увеличения выпуска дронов нужны рынок, поддержка Запада, инвестиции и развитие науки.

В октябре украинские морские дроны с экспериментальным вооружением удачно атаковали российские корабли. Также украинцы разработали всевидящий дрон-разведчик "Фурия" с радиусом действия в полсотни километров, который в буквальном смысле не дает россиянам жить.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога иранского дрона "Шахед".

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