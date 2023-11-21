Этот БПЛА имеет реактивный двигатель, а также "различное радиолокационное наведение".

В Тегеране представили модифицированный ударный беспилотник Shahed-238. представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, какую опасность может представлять этот дрон.

В эфире телемарафона он заявил, что новый "шахед" является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей. Согласно публичной информации, БПЛА имеет реактивный двигатель, а также "различное радиолокационное наведение".

Игнат выделил и цветовую окраску Shahed-238, которая позволяет ему быть менее заметным визуально в небе.

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"Этот "Шахед" очень реактивный, он окрашен в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения", - пояснил представитель.

Пока нет информации о получении Россией этих обновленных БПЛА от Ирана, но "опыт такой у этих государств есть". Игнат добавил, что оккупанты постоянно меняют тактику применения ударных беспилотников во время своих воздушных атак по территории Украины.

В частности, если раньше россияне запускали "Шахеды" чаще в дневное время, то позже начали это делать именно в темное время суток, надеясь, что это затруднит визуальное обнаружение дронов нашими защитниками.

Иранские дроны - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, американская компания Fortem Technologies ищет финансирование на несколько миллионов долларов для расширения производства своих "ловцов "Шахедов". Это позволит увеличить поставки такого вооружения в Украину.

Источник в ГУР сообщил СМИ, что российская армия ежемесячно может получать около 300 дронов-камикадзе Shahed, из которых часть производит сама, а часть поставляется из Ирана.

Как писал недавно Reuters, Россия имеет прогресс в отношении строительства первого завода по производству иранских БПЛА. Соответствующий проект страна-агрессор реализует в экономические зоне Алабуга, Татарстан.

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