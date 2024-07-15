В Берлине называют инициативу США сдерживанием агрессивного поведения РФ.

Решение США разместить на территории Германии ракеты большой и средней дальности должно служить исключительно целям сдерживания агрессивного поведения РФ, а ее угрозы в связи с этим не являются новыми. Об этом заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

По его словам, Берлин принял во внимание очередные угрозы Москвы - в частности, спикера главы Кремля Дмитрия Пескова, но не услышал ничего нового.

"Ничего нового Песков не сказал, ведь позиция известна: российское военно-политическое руководство давно уже нацелилось на европейские столицы", - отметил Гебештрайт. Видео дня

В то же время он подчеркнул, что "подобные заявления в принципе всегда надо воспринимать серьезно". При этом обсуждать возможные инициативы по разоружению с российской стороной пока не представляется возможным, ведь "Россия ведет себя гораздо агрессивнее со своими соседями, чем раньше" - в том числе продолжает войну с массированным применением ракет.

Спикер уточнил, что решение администрации США разместить в 2026 году конвенционное оружие большой дальности в Германии связано именно с тем, что изменилась ситуация с безопасностью. Он напомнил, что РФ несколько лет назад вышла из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, сейчас же не только разрабатывает новое вооружение, но и размещает его в близости к границам.

"Речь идет о сдерживании. Оружие должно быть дальнобойным и очень точным, оно должно предотвратить намерения атаковать Германию", - резюмировал Гебештрайт.

Размещение США дальнобойных ракет на территории Германии

На днях стало известно, что США разместят в Германии дальнобойные ракеты Tomahawk на территории Германии. На такой шаг Штаты идут впервые после окончания холодной войны.

В РФ уже отреагировали на планы немцев и американцев. Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль "без нервов и эмоций" будет "вырабатывать военный ответ на угрозу США и Германии". По его мнению, эти действия направлены на нанесение ущерба безопасности России.

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