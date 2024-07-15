По ее словам, это бессмыслица, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммюнике НАТО о том, что Россия - наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира.

Главный редактор издания BILD Марион Хорн обвинила власти Германии в "заячьей трусости" после новостей о срыве покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

"Тактика германского правительства поддерживать Украину, но "не раздражать" Путина провалилась. Если информация о российском заговоре с целью убийства главы Rheinmetall Армина Паппергера окажется правдой, ответ может быть только один: мы должны поставить ракеты Taurus в Украину! Путин должен почувствовать, что его действия имеют последствия каждый раз, как его ловят на попытке убить в нашей стране. И я ожидаю, что наше правительство теперь сделает всё, что в его силах, чтобы положить конец зависимости от разведки США. Это значит полную технологическую и кадровую модернизацию спецслужб, чтобы положить конец добровольной немецкой слепоте", - написала она, сообщает BILD.

По ее словам, это бессмыслица, когда канцлер Шольц в Вашингтоне соглашается с коммюнике НАТО о том, что Россия - наш главный противник, а дома притворяется канцлером мира.

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"Не вопрос, мы все хотим мира. Но с путинской Россией мы сможем добиться его только с позиции силы. Заячью трусость Германии Путин не воспринимает всерьёз. Но Шольц и СДПГ всё ещё застряли во вчера. Поступая так, они подвергают риску нашу безопасность и свободу в Европе. Я не хочу проснуться в стране, где у власти Путин. И мои дети тоже. Даже 10% умиротворения - это на 10% больше, чем нужно", - добавила Хорн.

Подготовка покушения на Паппергера

Ранее издание CNN собщило, что в начале 2024 года разведка Соединенных Штатов Амкрики узнала, что Россия хочет убить гендиректора концерна Армина Паппергера.

По данным журналистов, американским и немецким службам удалось сорвать эту операцию. Однако она была лишь одной из серии - в планах оккупантов убийства руководителей оборонной промышленности по всей Европе.

В правительстве Германии заявили, что очень серьезно относятся к сообщениям о подготовке убийства главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

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