На такой шаг США идут впервые после окончания холодной войны.

США в 2026 году начнут размещать в Германии дальнобойное оружие с целью укрепить НАТО и обеспечить европейскую оборону.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран. По заявлению представителей Берлина и Вашингтона, "эпизодическое развертывание" является подготовкой к долгосрочному размещению ряда вооружений, в том числе ракет SM-6, крылатых ракет "Томагавк" и в будущем даже гиперзвукового оружия, которое имеет "значительно больший радиус действия, чем нынешние наземные системы в Европе".

Как пишет Bild, крылатые ракеты США могут лететь на большие расстояния и уничтожать военные цели на территории противника. Это могут быть командные центры, бункеры и радарные установки. Tomahawk запускаются с мобильных пусковых установок, кораблей или подлодок. Дальность действия американских крылатых ракет составляет до 2500 км, что означает, что в теории они могут долететь даже до Москвы.

Видео дня

По информации издания, канцлер Олаф Шольц в ближайшее время хочет так тесно переплести немецкие и американские вооруженные силы, чтобы ни один новый президент США, а, возможно, им станет Дональд Трамп, не смог разъединить их без огромного ущерба.

В РФ уже отреагировали на плані немцев и американцев. В частности, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль "без нервов и эмоций" будет "вырабатывать военный ответ на угрозу США и Германии". Он выразил мнение, что эти действия направлены на нанесение ущерба безопасности РФ, передает Би-би-си.

Запрет на размещение ракет дальнего радиуса действия

Размещение ракет наземного базирования с радиусом действия более 500 км, было запрещено до 2019 года в соответствии с Договором по ракетам средней и малой дальности. Его подписали в 1987 году тогдашний президент США Рональд Рейган и последний лидер СССР Михаил Горбачев.

В 2019 году США вышли из договора по причине того, что Кремль нарушал его.

Вас также могут заинтересовать новости: