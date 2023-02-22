Потери среди "прорывов" достигли более 81 единицы.

Вооруженные силы Украины накрыли огнем еще один российский танк Т-90М или "Прорыв", которым российские оружейники гордятся как "аналоговнетными" технологиями.

Видео очередного уничтожения "Прорыва" в своем Telegram показал военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, россияне потеряли уже 52 Т-90А/С/М в войне с Украиной.

В то же время, согласно незадокументированным данным, потери среди "Прорывов" достигли более 81 единицы. "То есть, условно, считаем 53/82", - написал Коваленко.

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Потери РФ в Украине - последние новости

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО. Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев".

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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