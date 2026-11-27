Среди участников банды оказался и один поляк.

Польская полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в причастности к осквернению трех памятников в Варшаве надписями "Слава УПА". По данным следствия, исполнителям заплатили в общей сложности 1000 злотых, а организаторы могли действовать в интересах российской разведки, пишет RMF24.

В начале ноября красной краской были испорчены памятник Вооруженным Силам Польши, монумент жертвам Волынской трагедии и памятник героям Варшавского гетто. Помимо надписей "Слава УПА", на сооружениях разместили наклейки с QR-кодами, которые вели к материалам об Украинской повстанческой армии.

Полицейские предположили, что все три случая связаны между собой из-за одинакового способа действий, цвета краски и содержания надписей. Как выяснили правоохранители, в ночь с 13 на 14 ноября двое мужчин непосредственно наносили надписи на памятники. За выполненное задание им должны были заплатить 1000 злотых (около 230 евро).

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"Выяснилось, что заказчики искали также других лиц, которые могли бы нарисовать подобные надписи на памятниках, связанных с Волынью, во Вроцлаве", – говорится в публикации.

Среди задержанных – 32-летний поляк и 16-летний украинец. Первого арестовали на три месяца по подозрению, в частности, в сотрудничестве с иностранной разведкой. Несовершеннолетнего по решению семейного суда направили в воспитательное учреждение на такой же срок.

Дальнейшее расследование привело правоохранителей в Новый Сонч и Вроцлав, где задержали еще нескольких граждан Украины в возрасте 19, 24 и 31 года. В ходе обысков были изъяты телефоны, компьютеры, банковские карты, наличные деньги в различных валютах, а во Вроцлаве – также наркотики.

По версии следствия, подозреваемые могли входить в состав организованной группы и выполнять задания российской разведки. Двоих задержанных в Новом Сонче и Вроцлаве депортировали из Польши, суд не избрал им меры пресечения. Еще один фигурант находится под полицейским надзором, ему запретили покидать страну и контактировать с другими участниками дела.

Ситуация в Польше

Как писал УНИАН, российская гибридная война в Европе стала более интенсивной: за год количество диверсий выросло на 14%, а случаи поджогов и применения взрывных устройств примерно удвоились, что повышает риск инцидентов с массовыми жертвами. Даже несмотря на увеличение числа арестов агентов, высылку разведчиков и усиление охраны критически важной инфраструктуры, диверсионная активность не снижается, что свидетельствует о наличии разветвленных российских сетей в Европе.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия рассматривает войну и гибридную агрессию как законные инструменты внешней политики и ведет непрерывное противостояние с Западом, меняя лишь способы и интенсивность воздействия. Он отметил, что Москва использует шпионаж, диверсии, кибератаки, информационные и психологические операции для дестабилизации ЕС и НАТО, запугивания союзников Украины и подрыва воли к сопротивлению.

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