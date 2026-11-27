airBaltic понесла значительные убытки из-за стремительного роста цен на авиационное топливо после начала войны США и Израиля против Ирана.

Латвийская авиакомпания airBaltic предлагает сотрудникам уволиться, согласиться на понижение в должности или перейти на временную работу в авиакомпанию в Папуа-Новой Гвинее. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующие электронные письма.

Некоторым пилотам предложили выбрать между командировкой в авиакомпанию Air Niugini в Папуа-Новой Гвинее и увольнением. По словам одного из собеседников, остальных попросили отказаться от статуса капитана-инструктора по подготовке экипажей, который предусматривает дополнительную оплату.

Один из собеседников сообщил, что сначала airBaltic будет выплачивать командированным пилотам зарплату так, как будто они находятся в служебных командировках. Однако впоследствии их будут трудоустраивать через швейцарскую дочернюю компанию перевозчика.

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В airBaltic заявляют, что командировка является частью соглашения о сотрудничестве, в соответствии с которым пилоты компании со следующего года смогут на добровольной основе пилотировать самолеты Airbus A220 авиакомпании Air Niugini. Количество сотрудников, которых коснутся изменения, компания не раскрыла.

Реструктуризация также коснется академии пилотов airBaltic, где компания предоставляет студентам ссуды для покрытия большей части расходов на обучение.

По словам одного из собеседников, нынешние студенты могут лишиться возможности перейти на курс, дающий право пилотировать самолеты A220 после набора необходимого налета и получения лицензий. Он добавил, что будущее академии остается неопределенным.

Все эти меры перевозчик принимает для сокращения расходов в ходе процедуры банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Еще в сентябре компания начала процедуру банкротства, а в октябре заявила о намерении сократить от 500 до 700 рабочих мест.

airBaltic, которая в основном принадлежит правительству Латвии, начала обращаться к части бортпроводников еще в октябре, предлагая им выбрать между увольнением и понижением в должности.

Компания, которая ранее планировала расширить свой флот до 100 самолетов к 2030 году, теперь намерена сократить количество самолетов Airbus A220-300 с 54 до 36 к концу этого года.

Топливный шок и кризис авиаперевозок

Как и многие другие авиакомпании, airBaltic понесла значительные убытки из-за стремительного роста цен на авиационное топливо после начала войны США и Израиля против Ирана.

Наиболее уязвимыми оказались именно небольшие авиакомпании, не имеющие достаточных финансовых резервов и возможностей застраховаться от колебаний цен на авиационное топливо.

Некоторые региональные авиакомпании уже приостановили полеты и начали процедуры реструктуризации в преддверии ожидаемой сложной зимы.

Так, норвежская Norse Atlantic Airways ASA приостановила работу, пытаясь найти способ избежать окончательного краха. Финансовые проблемы перевозчика обострились на фоне резкого увеличения расходов. В результате компания лишилась возможности своевременно рассчитываться с персоналом за выполненную работу.

Страдают и крупные перевозчики. На фоне резкого роста цен на авиатопливо европейский лоукостер Ryanair рассматривает возможность сокращения расходов. Среди потенциальных мер – замораживание зарплат персонала, сокращение количества членов экипажа на борту и более широкое использование технологий искусственного интеллекта.

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