Правительство планирует представить новый социальный договор о мобилизации уже в начале декабря.

Регулярное обновление правил бронирования от мобилизации необходимо в условиях войны, поскольку ситуация на фронте и потребности мобилизации постоянно меняются. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Система бронирования подлежит совершенствованию. И поэтому то, что правительство вносит те или иные изменения с определенной периодичностью, я считаю, что в условиях войны это необходимо. Потому что каждый день обновляется обстановка, ход войны и состояние мобилизации и т. д.", – сказал он.

Правительство планирует представить новый социальный договор о мобилизации уже в начале декабря.

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"Работаем, изменений нет. Будем готовы в начале декабря представить предложение", – отметил Корецкий.

Премьер подчеркнул, что правительство ищет баланс между потребностями армии, необходимостью ротации военных и сохранением экономики. Он также призвал желающих присоединиться к обсуждению будущих предложений.

Отдельно Корецкий прокомментировал вопрос о возможном использовании бронирования для уклонения от мобилизации. По его словам, такие случаи должен рассматривать Координационный центр, в состав которого входят правоохранительные органы, министерства и другие центральные органы исполнительной власти.

Бронирование в Украине – последние новости

23 ноября стало известно, что Кабмин утвердил изменения в правилах бронирования военнообязанных. Таким образом, решение предусматривает переходный период до 20 декабря 2026 года.

В Минэкономики тогда сообщили, что за это время критически важные предприятия смогут адаптироваться к обновленным требованиям и привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами бронирования.

26 октября правительство обновило правила бронирования военнообязанных работников. Для части предприятий оборонной и энергетической отраслей ввели ограничения. Теперь можно забронировать не более 95% военнообязанных сотрудников.

Тогда же было объявлено о создании Координационного центра по вопросам бронирования, который будет согласовывать критерии определения критически важных предприятий, рассматривать обращения государственных органов и давать рекомендации по бронированию более 50% военнообязанных работников.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщал, что в Украине может появиться экономическое бронирование.

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