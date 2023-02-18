Российский танк Т-90 "Прорыв" ликвидирован из противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Украинские десантники ликвидировали российский танк Т-90 "Прорыв", который российские пропагандисты называли "вершиной танкостроительной мысли".

Российского стального "монстра" уничтожили бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, говорится на канале ДШВ ВС Украины в Telegram.

"... на днях враг атаковал позиции маруновых беретов своим новейшим танком Т-90 "Прорыв. Но передовое подразделение было готово ко встрече с противником: расчет противотанкового ракетного комплекса Javelin двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте груду обожженного металла", — отмечается в сообщении.

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Напомним, 17 января стало известно, что защитники Украины на Сватовском направлении уничтожил вражеский танк Т-90 "Прорыв".

Потери РФ в Украине - что надо знать

Россияне пытаются наступать на Донбассе и несут огромные потери. По данным Генштаба ВСУ, противники сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Купянском и Лиманском направлениях.

В нашем государстве уже ликвидировано около 142 тыс. 270 захватчиков и, в частности, 3 тыс. 303 танка противника.

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