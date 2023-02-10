В частности, обсуждается наличие F-16 с американцами и другими союзниками.

Украина подала официальный запрос Нидерландам о поставке истребителей F-16. Сейчас вопрос на стадии обсуждения.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает NOS. По ее словам, она понимает просьбу Украины, однако ее нелегко выполнить.

"Нам нужно обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно подумать о последствиях, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом", - сказала она.

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Предоставление Украине истребителей

8 февраля украинский президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Британии, призвал мировое сообщество предоставить ВСУ современные истребители. С такой же просьбой он обратился во время визита Парижа до Макрона и Шольца.

Первой, традиционно, ответила на призыв Зеленского Британия. В тот же день британский премьер Риши Сунак объявил о расширении тренировок бойцов ВСУ в стране. Украинских пилотов отныне будут учить на британских самолетах. Также он поручил министру обороны Бену Уоллесу рассмотреть варианты самолетов, которыми смогут управлять украинские летчики.

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