Ранее Рютте, комментируя судьбу поставок Украине самолетов, ответил, что у Нидерландов "нет табу" в отношении поставок оружия.

Переговоры о поставках Украине современных истребителей проходят "за закрытыми дверями", заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.

Он отказался давать журналистам какие-либо комментарии по этому поводу. "Это обсуждения, которые проходят за закрытыми дверями. И это не то, что вы можете делать публично", - ответил Рютте.

Как пишет CNN, ранее Рютте, комментируя судьбу поставок Украине самолетов, ответил, что у Нидерландов "нет табу" в отношении поставок оружия при условии соблюдения "красной линии" - недопущения прямой конфронтации между НАТО и Россией.

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К слову, накануне "Рамштайна" именно власти Нидерландов заявили, что готовы рассмотреть запрос Украины на поставку истребителей F-16.

Истребители для Украины – поездка Зеленского за границу

Публичные дискуссии по передаче Украине боевых самолетов не утихают уже месяц. 8 февраля украинский президент Владимир Зеленский, выступая в парламенте Британии, призвал мировое сообщество предоставить ВСУ современные истребители. С такой же просьбой Зеленский обратился во время приезда в Париж к Макрону и Шольцу.

В тот же день британский премьер Риши Сунак объявил о расширении тренировок бойцов ВСУ в стране – теперь на британских самолетах будут учиться украинские пилоты.

Также Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу рассмотреть варианты самолетов, которыми смогут управлять украинские летчики. Впрочем, сам Уоллес заметил, что на поставки самолетов понадобятся "месяцы", а ситуация на фронте требует более оперативных решений.

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