Маловероятно, что РФ сможет добиться каких-либо успехов.

У Запада до сих пор есть вопросы, насколько долго Украина может выдерживать удары РФ, но ясно одно - Путину таким образом войну не выиграть, сказал в комментарии CNN старший научный сотрудник по авиации и технологиям в RUSI Джастин Бронк.

"Существует долгая история наций, пытающихся выиграть войны с помощью бомбардировок, чтобы сломить волю или способность противоборствующего государства сопротивляться, но это невероятно безуспешные истории", - сказал Бронк.

Маловероятно, что РФ сможет добиться каких-либо успехов, пока ее авиация не превосходствует в небе Украины.

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По словам Бронка, использование такого количества различных систем вооружения за одну ночь, как было 9 марта, все чаще становится предпочтительным методом воздушных атак России, но с большими промежутками между ударами.

Массированный удар 9 марта – что известно

9 марта РФ выпустила 81 ракету по украинским городам, в том числе гиперзвуковых, и иранских БПЛА. Восемь ракет врага, по словам спикера ВВС Игната, "не долетели" - их смогли подавить.

Ракеты попали, в том числе, по энергообъектам, в связи с чем энергетики вынуждены были вводить экстренные отключения света в ряде областей. На Харьковщине и Одесской области проблемы устраняют до сих пор. Все очень сложно и в Житомире.

Другие ракеты поразили гражданскую инфраструктуру в Золочевском районе Львовской области. Вследствие удара погибли пять человек, есть разрушенные дома и уничтоженные автомобили.

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