С начала полномасштабной войны Россия использовала до двух десятков "Кинжалов" в Украине.

Эффективность работы противовоздушной обороны во время вчерашней массированной ракетной атаки является высокой для имеющегося типа средств вооружения в Украине, заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Эффективность ПВО высока, потому что из 48 ракет крылатых сбито 34, это то, что ПВО может сбивать теми средствами, которые есть на вооружении. Плюс еще добавьте 4 "Шахеда", плюс еще добавьте 8 управляемых авиационных ракет, которые не достигли своих целей, против которых были предприняты определенные меры по противодействию, и они не долетели, разорвались, самоликвидировались. Таким образом, можно и те 8 добавлять в актив. Поэтому это хороший показатель при такой массированной большой атаке со всех сторон различными типами ракет", - сказал спикер.

Он отметил, что другие типы ракет - баллистические ракеты Х-22, "Кинжалы" и С-300, которые приобщают к этой статистике - это то, что нужно сбивать другим образом.

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Также Игнат прокомментировал возможности России по производству и применению ракет типа "Кинжал".

"За год использовали значительно больше, чем 6 "Кинжалов". С самого начала агрессии было определенно трудно определить, что это за тип. Они использовали до двух десятков "Кинжалов" за эту войну в целом. Сейчас, по данным ГУР, у них немножко больше полусотни, если отменять эти 6, то уже меньше", - сказал спикер.

По его словам, информация по производству "Кинжалов" является противоречивой, но однозначным является то, что такие ракеты не делаются быстро. "Надо довольно много времени - ракета она достаточно технологичная, дорогая, понятно, что надо вложить немало времени. О средствах я даже не говорю, Россия их не считает... сколько по времени - тоже трудно сказать, любая такая ракета высокотехнологичная - это как беспилотный самолет. Думаю, что не один день, не одна неделя делается ракета", - отметил Игнат.

Массированный удар по Украине 9 марта - что известно

9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 81 ракеты различного базирования, среди них - 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА типа "Шахед-136", половина которых сбита.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

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