В городе превентивно отключили свет.

Российские оккупанты ударили по Одессе. В качестве цели захватчики снова выбрали объект энергетической инфраструктуры.

По словам спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в результате атаки пострадали жилые дома, но среди людей нет жертв и пострадавших.

"Превентивно в городе была выключена электроэнергия. Пока не можем говорить, что к утру будет работать электротранспорт, но передвижение по городу будет", - рассказал Братчук в эфире национального телемрафона.

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Ракетный удар по Украине 9 марта - что известно

В ночь на 9 марта во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В ряде областей раздались взрывы, в Одесской области и Харькове есть попадания в объекты энергетики.

Советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова рассказала о последствиях попадания в жилой дом, в результате чего два человека получили ранения.

В Киеве прогремел сильный взрыв. Его слышали жители Троещины и на Левом берегу. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Голосеевском районе столицы. На место инцидента выехали все необходимые службы.

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