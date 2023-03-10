В Харькове все еще много абонентов отключено, в городе проблемы со связью.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал восстановление энергосистемы Украины и других сетей после ракетной атаки российских оккупантов 9 марта.

"Весь день получаю доклады о восстановлении наших энергообъектов и сетей после российского террористического налета. Харьков - все еще много абонентов отключено, в городе проблемы со связью. Удалось подать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы восстановить энергоснабжение потребителям", - сообщил он, отметив героические усилия энергетиков и ремонтных бригад.

В Харьковской области, по словам главы государства, по состоянию на вечер большинству потребителей поставки электричества возобновлены.

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"До сих пор непросто в Житомире: хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают. Запорожье - делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города. Киев - теплосети восстанавливаются", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто привлечен к этим работам.

Ракетная атака РФ: подробности

9 марта российские военные в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 95 ракет различного базирования, среди них – 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал", 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр". 34 крылатые ракеты было уничтожено нашими защитниками. Также враг использовал для удара восемь БПЛА типа "Шахед-136", половина которых была сбита.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

В Житомирской и Харьковской областях ситуация с энергоснабжением была самой сложной.