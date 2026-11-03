Черное море стало самым опасным водоемом в мире из-за российских атак, - CNN

Россия комбинирует морские и воздушные беспилотники, чтобы атаковать коммерческие суда.

Российские беспилотники продолжают атаковать коммерческие суда в Черном море, пытаясь заблокировать украинские порты. За последние недели были атакованы порядка десяти суден, погибли моряки - в целом погибло или пропало без вести не меньше 30 моряков. Все это, пишет CNN, сделало Черное море самой опасной водной артерией в мире.

Объединенный военный комитет, оценивающий риски для лондонского страхового рынка, расширил зону, определенную как "зона высокого риска", включив в нее весь Черноморский регион, за исключением территориальных вод Турции, Румынии, Болгарии и Грузии.

И хотя Россия пытается заблокировать морское сообщение Украины, несколько атак уже произошло вблизи и даже в границах территориальных вод двух стран НАТО - Болгарии и Румынии. В частности, как зафиксировала французская разведка, на пути в румынский порт было атаковано и затонуло судно Contship Jet. Атака произошла в 25 километрах от побережья Болгарии.

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15 октября целью атак стали еще четыре торговых судна, "в том числе в территориальных водах Румынии и ее исключительной экономической зоне, в результате чего погибли восемь человек", – сообщила министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Тою.

По данным источников в судоходной отрасли и службах безопасности, Россия неоднократно комбинировала морские и воздушные беспилотники. Она начала использовать недавно разработанные реактивные дроны, которые быстрее и сложнее перехватываются, а также дроны, способные поражать движущиеся цели.

"Российские силы наносят удары по судам, связанным с украинской торговлей. А румынские и болгарские воды больше не следует считать безопасными по умолчанию", – утверждают морские аналитики из компании Ambrey, занимающейся анализом ситуации в судоходстве.

Несмотря на растущую опасность, некоторые судоходные компании по-прежнему работают в Черном море. Многие моряки получают надбавки за такой контракт, другие нанимаются на суда из-за экономических трудностей.

Реакция Европы

Ответные действия европейцев авторы назвали фрагментарными. Появляются свидетельства, что Болгария и Румыния мобилизуют оборонительные силы. По словам министра обороны Болгарии Димитара Стоянова, Болгария обратилась к НАТО с просьбой развернуть боевые самолеты и системы противодействия беспилотникам для укрепления своей обороны. Он также ожидает, что Болгария присоединится к инициативе НАТО по борьбе с беспилотниками.

Румыния начала развертывание патрулей истребителей F-16 вдоль побережья. Один из них в конце октября сбил два новейших российских беспилотника над территориальными водами Румынии. Румыния также заявила, что ускорит разработку средств и оборудования для наблюдения за минами и беспилотниками в Черном море.

Сокращение экспорта украинского зерна

Атаки привели к сокращению судоходства в укрианских портах. В частности, в этом году Украина экспортировала 1,09 миллиона тонн пшеницы, что вдвое меньше, чем 2,05 миллиона тонн годом ранее. На фоне атак Украина перенаправила экспорт в более мелкие порты на реке Дунай, граничащей с Румынией, но российские беспилотники атаковали суда и в том регионе.

На этом фоне грузопоток в украинские порты резко сократился, а страховые ставки резко выросли.

Новый зерновой коридор

Напомним, что Украина и Турция ведут переговоры о возобновлении работы зернового коридора, важного для продовольственной безопасности всех стран мира. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что очередной виток эскалации никому не принесет пользы.

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