В то же время, благодаря работе украинской ПВО, ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено.

В Киеве, по предварительным данным, российская аэробалистическая ракета типа "Кинжал" попала в объект инфраструктуры. В столице воздушная тревога длилась почти 7 часов.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация. Во время ракетной атаки Россия выпустила практически все типы своего воздушного вооружения - начиная от дронов-камикадзе "Shahed" и до почти всего наименования крылатых ракет.

"Благодаря работе нашей ПВО ударов крылатыми ракетами и БПЛА по столице не допущено. Но, к сожалению, аэробалистическая ракета типа "Кинжал" (предварительная информация) попала в объект инфраструктуры", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Он добавил, что все службы работают на месте попадания, ликвидация последствий продолжается.

Ракетная атака 9 марта - что известно

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 9 марта, в Киеве в Голосеевском и Святошинском районах прогремели взрывы. Из-за падения обломков загорелись машины во дворе одного из жилых домов, пострадали два человека.

Из-за ракетной атаки энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения в столице. Из-за экстренных отключений электроэнергии без отопления остались 40% потребителей Киева.

Также известно, что российские оккупанты ударили по Одессе, где зафиксирован "прилет" в объект энергоинфраструктуры. Под прицелом оказалась и энергетическая инфраструктура Харькова.

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