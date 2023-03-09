Во Львовской области российская ракета попала в жилую зону, в результате чего четверо граждан погибли. Об этом председатель Львовской областной военной государственной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram.
"В Золочевском районе вражеская ракета упала в жилой зоне. Начался пожар. Его уже потушили", - сообщил Козицкий.
В то же время на данный момент известно о четырех погибших. "Это четверо взрослых людей. Двое мужчин и две женщины. В момент падения ракеты они находились у себя дома. Завалы еще разбирают. Под ними могут быть другие люди", - добавил он.
Также пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек.
Ракетная атака по Украине сегодня - последние данные
Сегодня ночью по всей Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Она продолжалась до самого утра.
Россияне нанесли массированный ракетный удар. Взрывы прозвучали во многих обслатях Украины, в частности, на Киевской, Харьковской и Днепропетровской. Также прилет есть в Одесской области.
В результате атаки россияне обесточили временно оккупированную Запорожскую АЭС.