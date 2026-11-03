Житомир и Ковель остались без света из-за ударов РФ

В горсовете заявили, что вечером 3 ноября войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру.

В Житомире полностью отключилось электричество, без электроснабжения также остались отдельные районы области. Об этом сообщают корреспонденты "Суспильного".

В горсовете заявили, что вечером 3 ноября войска РФ атаковали энергетическую инфраструктуру.

"Если к утру электроснабжение не восстановят, 4 ноября с 9:00 в Житомирской общине начнут работать пункты стойкости, где можно будет согреться, зарядить мобильные устройства и воспользоваться интернетом", - говорится в сообщении.

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Вечером 3 ноября Россия в очередной раз атаковала город Ковель Волынской области. В результате попадания БПЛА в объект инфраструктуры большинство потребителей города по состоянию на 22:30 остаются без электроснабжения. Об этом в Facebook сообщил городской голова Игорь Чайка.

По его словам, коммунальное предприятие "Ковельводоканал" переходит на резервные источники питания: на данный момент подачу воды возобновили.

Если ситуация с энергоснабжением не изменится, отметил Игорь Чайка, то в среду, 4 ноября, утром воду будут подавать с 06:00 до 09:00.

При этом водоснабжение в домах жителей Ковеля пока осуществляется в штатном режиме. По словам чиновника, в настоящее время энергетики проводят работы, чтобы как можно быстрее стабилизировать систему. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Удары по энергетике

Ранее национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что в Украине продолжается одна из самых масштабных атак на энергетику страны.

Там отметили, что только за последние сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применил беспрецедентное количество средств поражения, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры.

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