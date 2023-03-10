Из-за ремонтных работ жители Суворовского района будут без света до 17 часов.

Жители Одесской области снова со светом после повреждений объектов энергетики российскими ракетами, однако в пиковые часы возможно применение стабилизационных отключений, сообщает ДТЭК в Telegram.

"Специалисты ДТЭК работали всю ночь, чтобы починить высоковольтное оборудование, которое питает Одессу и Одесский район. Утром работы закончились и энергетики смогли обеспечить светом всех жителей Одесской области", - говорится в сообщении.

Однако сегодня проводятся плановые работы по реконструкции высоковольтной подстанции в Суворовском районе. Во время их выполнения жители этого района будут без света. Электроснабжение планируется вернуть ориентировочно в 17 часов.

Видео дня

В компании сообщили, что из-за повреждений в результате обстрелов оборудования в Одесской области могут быть стабилизационные отключения в пиковые часы нагрузки. Графики стабилизационных отключений можно найти на сайте "ДТЭК Одесские электросети".

Массированный удар по Украине 9 марта - последствия для Одесской области

В ночь на 9 марта в результате вражеского ракетного удара в Одесской области были повреждены несколько линий электропередачи и опора.

В небе над Одесской областью было уничтожено шесть вражеских ракет и ударный беспилотник.

Вас также могут заинтересовать новости: