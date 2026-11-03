При Трампе спецслужбы США стали реже обмениваться разведданными, - Reuters

По словам собеседников агентства, это может привести к тому, что американское руководство будет получать неполные данные об угрозах, в том числе со стороны Ирана.

Обмен разведывательными данными - касающимися Ирана и других глобальных угроз - между американскими спецслужбами, Конгрессом и федеральными ведомствами замедлился, а в ряде случаев и вовсе временно прекратился в период второго срока президента Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Бывшие чиновники и независимые эксперты отмечают, что подобные перебои могут привести к тому, что у лиц, принимающих решения, сложится неполное представление об угрозах, стоящих перед страной.

Отмечается, что замедление обмена информацией происходит в тот момент, когда администрация рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов, состоявшихся во вторник.

Видео дня

Проблемы возникли в период пребывания Тулси Габбард на посту директора национальной разведки на фоне серьезных разногласий между ее ведомством и ЦРУ. Как сообщают два американских чиновника, знакомых с ситуацией, хотя после отставки Габбард в июне напряженность несколько спала, последствия этого конфликта ощущаются до сих пор.

По словам собеседников, в прошлом году ЦРУ перестало участвовать в подготовке совместных оценочных докладов с Национальным советом по разведке (NIC) - аналитической структурой в составе аппарата директора национальной разведки (ODNI).

В результате сократилось число документов, обобщающих выводы разведывательного сообщества для руководства страны, в том числе по иранскому направлению. Один из представителей американской разведки отметил, что в последние месяцы ЦРУ вновь начало выступать соавтором некоторых оценочных материалов совета.

Кроме того, законодатели и их сотрудники на некоторое время перестали получать разведывательные сводки от аппарата Габбард: это произошло сразу после военного вмешательства США в Иран в июне 2025 года, а также после захвата бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года.

Ранее о подобных перебоях в обмене разведывательными данными не сообщалось.

Представитель ЦРУ Лиз Лайонс заявила, что агентство "в полной мере участвует" в процессе подготовки разведывательных оценок - как в рамках ежедневных брифингов для президента (которые курирует аппарат директора национальной разведки), так и через Национальный совет по разведке.

По словам бывших американских чиновников, в настоящее время группа экс-сотрудников ведомств работает в Гуверовском институте при Стэнфордском университете, разрабатывая на двухпартийной основе планы по реорганизации разведывательного сообщества при следующей администрации. Бет Саннер, занимавшая пост заместителя директора национальной разведки во время первого срока президентства Трампа, сказала:

"Всё это происходит в крайне сложном мире, где лицам, определяющим политику, необходимо иметь более глубокое, тонкое и целостное представление о действительности - однако на деле они получают всё меньше такой информации".

Борьба за влияние

Важно, что проблемы в разведывательном сообществе начались в прошлом году на фоне значительных сокращений в ведомствах, отвечающих за национальную безопасность - в том числе в аппарате директора национальной разведки (ODNI) и ЦРУ. Это произошло в период, когда Трамп стремился уволить или отстранить от дел чиновников, которых он считал нелояльными.

Некоторые аналитики, оставшиеся в спецслужбах, теперь стараются не готовить оценки, которые противоречат позиции Белого дома, опасаясь политических преследований.

"Аналитики продолжают выполнять свою работу, но нынешняя администрация Белого дома обесценила их труд, поскольку президент воспринимает любую неугодную информацию как проявление нелояльности", - заявила Джулия Керли, бывший аналитик ЦРУ.

По ее словам, в прошлом году ее уволили из Совета национальной безопасности при администрации Трампа из-за того, что она трансгендерная женщина.

Ситуация усугубилась тем, что чиновники охарактеризовали как один из самых серьезных конфликтов за последние три десятилетия - противостояние между двумя ключевыми ведомствами: ЦРУ и аппаратом директора национальной разведки (ODNI), созданным после терактов 11 сентября.

Издание пишет, что внутренние разногласия - спровоцированные тем, что год назад аппарат Габбард аннулировал допуски к секретной информации у ряда действующих и бывших сотрудников разведки, - обострились настолько, что главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс пришлось несколько раз вмешиваться, чтобы разрядить обстановку.

Национальный совет по разведке (NIC), который на протяжении десятилетий служил важным источником информации для должностных лиц и законодателей, принимающих внешнеполитические решения, лишился своего основного автора: в прошлом году ЦРУ перестало участвовать в подготовке совместных аналитических оценок.

Такие оценки призваны обобщать позиции всех 18 американских разведывательных ведомств, при этом Национальный совет по разведке традиционно опирался на аналитические материалы ЦРУ по таким направлениям, как Иран и Россия.

Хотя ЦРУ продолжает делиться разведывательными данными с Советом и сотрудничать с ним при подготовке отдельных докладов, его аналитики теперь сосредоточены на собственных оценках.

По словам источников, после этих изменений работа Национального совета по разведке - который, к тому же, столкнулся с сокращением штата - заметно замедлилась. По словам пяти действующих и бывших должностных лиц, ни один из аналитических материалов не был посвящен войне в Иране.

В ответ на просьбу о комментариях представитель аппарата директора Национальной разведки сообщил, что объем подготавливаемых оценок остается на уровне, близком к "историческим показателям". Американский чиновник отметил:

"Хотя Тулси не прибегала к услугам Национального совета по разведке, директор Национальной разведки Клейтон проявил себя как ответственный руководитель разведывательного сообщества и осознает значимость NIC".

Новые барьеры

При этом Некоторые бывшие сотрудники разведки обеспокоены тем, что между ведомствами возникают новые барьеры.

"Проблема в том, что, предпринимая шаги, которые фактически подрывают институты, обеспечивающие координацию внутри разведывательного сообщества, вы создаете разрозненные "островки" - и каждый может выбрать себе такой "островок", чтобы получать информацию через него", - пояснил Морган Мьюр, занимавший пост заместителя директора национальной разведки в администрации Байдена.

По словам источников, аппарат Габбард также прекратил проводить для Конгресса брифинги, посвященные угрозам избирательному процессу в 2025 году.

Как сообщают официальные лица, Клейтон, вступивший в должность директора национальной разведки в августе, возобновил практику проведения брифингов для Конгресса по вопросам угроз выборам.

"Директор Клейтон по-прежнему стремится к тому, чтобы аппарат директора национальной разведки (ODNI) и всё разведывательное сообщество располагали ресурсами, необходимыми для информирования ключевых лиц, принимающих решения в правительстве США, и обеспечения безопасности американских граждан", - сказано в заявлении ODNI.

В другом случае, свидетельствующем о трениях между ведомствами, ФБР в конце прошлого года на несколько недель прекратило передавать часть разведывательных данных Национальному контртеррористическому центру (NCTC). Это произошло после того, как тогдашний руководитель центра Джо Кент и его сотрудники попытались провести расследование обстоятельств стрельбы, целью которой был основатель организации Turning Point USA Чарли Кирк.

Руководство ФБР заявило Кенту, что, по их мнению, NCTC выходит за рамки своих полномочий.

Политика США

Ранее сообщалось, что промежуточные выборы в Конгресс США могут иметь серьезные последствия для Украины. Сдвиг в Конгрессе в пользу демократов потенциально может привести к более жесткой политике США в отношении России.

По словам экспертов, для Украины на кону стоят санкции, военная поддержка и усиление ПВО в случае, если демократы завоюют большинство в Палате представителей и Сенате. Однако у Трампа все еще останется значительная часть полномочий.

Вас также могут заинтересовать новости: