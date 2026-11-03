При этом венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к возможному использованию нероссийского сырья.

Венгрия, где обнаружили более 700 римских монет и другие артефакты времен империи, намерена прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года. Это произойдет в соответствии с графиком ЕС. Об этом рассказала министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан, пишет Telex.

Она сослалась на установленный ЕС график постепенного прекращения импорта российского газа для стран-членов.

"ЕС установил четкий срок для постепенного прекращения импорта российского природного газа - это осень 2027 года", - заявила Орбан.

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Министр также рассказала о мерах по диверсификации поставок нефти. По ее словам, венгерская энергетическая компания MOL готовит свои НПЗ к возможному использованию нероссийского сырья: оно будет поступать через хорватский трубопровод JANAF.

Стоит отметить, что ранее США предоставили Венгрии временное освобождение от санкций, связанных с закупкой российской нефти. Это исключение действует до 21 ноября и касается закупок нефти у российских компаний "ЛУКойл" и "Роснефть".

При этом MOL ищет технологические изменения, чтобы получать сырье от других поставщиков.

Компания может приобрести долю "Газпрома" у сербской нефтяной компании NIS, которой принадлежит единственный НПЗ Сербии. Управление по контролю за иностранными активами США предоставило разрешение на продление переговоров с "Газпромом" до 11 декабря.

Орбан заявила, что сербская, российская и венгерская стороны, похоже, настроены завершить соглашение к установленному сроку.

Министр также назвала Венгрию "потенциальным крупным транзитным и распределительным центром для природного газа и сырой нефти".

Российские энергоносители

Ранее в Москве отреагировали на американскую инициативу о возобновлении поставок российского газа в Европу по трубопроводам через Украину. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас такой сценарий нереален.

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