В Харьковской области 50 тыс. потребителей до сих пор не имеют света в домах.

В Харьковепосле вчерашнего ракетного обстрела без электроснабжения остаются 470 тыс. потребителей.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Сейчас со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергии нет у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской громад", - сообщил глава ОВА.

При этом в Харькове запитаны объекты критической инфраструктуры и часть потребителей. Восстановительные работы продолжаются.

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"Без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс. в области", - сказано в сообщении.

В ОВА заверили, что энергетики прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее запитать всех потребителей.

Ракетный удар по Украине 9 марта

9 марта российские войска в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Атака продолжалась более 6 часов.

По данным Генштаба ВСУ, вражеские войска осуществили запуски 95 ракет различного базирования, среди них 6 крылатых ракет Х-47 "Кинжал". 34 ракеты уничтожены нашими защитниками. Также враг нанес 31 авиационный удар, в частности, использовал 8 БПЛА типа Шахед-136, половина которых сбита.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев.

После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.

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