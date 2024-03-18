Ранее КНДР полагалась на корабли, но сейчас все чаще использует железную дорогу для трансграничных поставок оружия в Россию.

Северная Корея с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров, наполненных боеприпасами и другой военной техникой, чтобы поддержать ее в войне в Украине. Как пишет The Times, такое заявление сделал министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик.

Ранее чиновники США и Южной Кореи обвинили КНДР в поставках России артиллерийских снарядов, ракет и другого оборудования, тогда как и Москва, и Пхеньян отрицают существование соглашения о поставках оружия между странами.

При этом, по словам южнокорейских чиновников и частных экспертов, в обмен на оружие Северная Корея, вероятно, получила от России крайне необходимую продовольственную и экономическую помощь, а также военную помощь, направленную на модернизацию сил Ким Чем Ына.

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Министр обороны Южной Кореи заявил, что первоначально Северная Корея полагалась на корабли, но сейчас все чаще использует железную дорогу для поставок оружия в Россию через их сухопутную границу.

При этом в обмен на отправку, возможно, нескольких миллионов артиллерийских снарядов и других припасов, Северная Корея получила более 9000 российских контейнеров с помощью, сказал Шин. Он выразил подозрение, что Россия могла обеспечивать Северную Корею топливом, вопреки санкциям Совета Безопасности ООН, которые жестко ограничивают импорт нефти и нефтепродуктов в страну.

КНДР поставляет оружие в Россию

Осенью 2023 года у российских оккупантов начали появляться снаряды северокорейского производства. По оценкам аналитиков, Россия получила по меньшей мере миллион снарядов из КНДР, а также некоторое количество баллистических ракет.

Кроме того, несколько российских судов с осени 2023 года выполняли регулярные рейсы между портами Северной Кореи и России, перевозя контейнеры, как считается, с боеприпасами. Однако уже в феврале эти перевозки прекратились.

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