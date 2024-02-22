Российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

Служба безопасности Украины задокументировала факты воздушных атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружение Северной Кореи.

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о баллистических ракетах типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР. По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения.

В спецслужбе проинформировали, что в результате вражеских "прилетов" погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более ста гражданских – получили тяжелые ранения.

"Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксирован 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья. Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты совершили в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибло 4 жителя столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме того, как заявили в СБУ, россияне ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области, что привело к гибели 17 мирных жителей. Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских граждан. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

"Сейчас все эти факты документируются следователями Службы безопасности в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). Продолжаются комплексные мероприятия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России", - отметили в СБУ.

Ракеты из Северной Кореи против Украины - последние новости

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что Северная Корея, передав России свои баллистические ракеты малой дальности, использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд. Он напомнил, что предоставленные Северной Кореей ракеты малой дальности были выпущены по Украине в декабре и январе.

Представитель Южной Кореи заявил, что Южная Корея "решительно осуждает" это, и предупредил, что "экспортируя ракеты в Россию, Северная Корея использует Украину как полигон для испытания своих ядерных ракет".

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