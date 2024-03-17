По мнению журналистов, ядерное разоружение КНДР сейчас невозможно.

Соединенные штаты должны действовать в отношении Северной Кореи, пока еще не поздно, ведь ее лидер Ким Чен Ын ищет войны. Опасно верить, что это абсурд, как когда-то наивно подумал мир относительно Путина, пишут журналисты The New York Times.

"После окончания холодной войны кажется, что все формулы, от угрозы войной до обещания мира, были опробованы. И все же, несмотря на то, что на нее наложено больше санкций, чем на любую другую страну, Северная Корея разработала ядерный арсенал. Он насчитывает примерно 50 боеголовок и сложных ракет, которые теоретически могут доставить это оружие к целям в континентальной части Соединенных Штатов", - утверждает издание.

Журналисты отмечают, что Ким отказался налаживать отношения между Северной Кореей и Соединенными штатами. Вместо этого Пхеньян начал заигрывать с Москвой. По мнению издания, таким образом Ким может начать готовиться к собственной войне.

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"Это может показаться абсурдным, даже самоубийственным, чтобы господин Ким искал войны. Но многие люди в Украине сомневались, что господин Путин начнет полное вторжение, вплоть до тех пор, пока ракеты не начали падать в феврале 2022 года, а ХАМАС полностью застал Израиль врасплох в октябре", - напоминают журналисты.

Издание объясняет, что стратегия США, которая заключалась в экономическом давлении на КНДР с требованием ядерного разоружения, оказалась недееспособной. Само разоружение Северной Кореи сейчас не является возможным, считает автор. Поэтому США должны начать дипломатическое сотрудничество со страной, а не отдаляться от ядерного государства.

"Соединенные Штаты должны быть реалистами. Мир очень отличается от того, когда Соединенные Штаты, Китай, Россия, Япония и две Кореи собрались вместе в 2000-х для переговоров по денуклеаризации (ядерного разоружения - УНИАН) Северной Кореи. Страна сейчас является грозной ядерной державой, а ее лидер звучит все более воинственно. Президенту нужно запустить колеса дипломатии, пока не поздно", - заключает издание.

Северная Корея в центре внимания - что надо знать

Ранее Северная Корея показала артиллерийские учения своих военных, на который лично присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. По мнению The Times, лидер КНДР таким образом усиливает свою военную риторику.

Кроме того, на днях стало известно, что российский грузовой самолет, который находится под санкциями США, приземлился в Пхеньяне. Этот полет вызвал опасения по поводу незаконных поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

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