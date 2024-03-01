Спутниковые снимки показывают, что прекратились перевозки между морскими портами двух стран.

КНДР, вероятно, приостановила поставки артиллерийских снарядов в Россию. На это указывают данные спутникового мониторинга, которые анализирует южнокорейское издание NK Pro.

Отмечается, что несколько российских судов с осени прошлого года выполняли регулярные рейсы между портами Северной Кореи и России, перевозя контейнеры, как считается, с боеприпасами. Однако вот уже три недели эти перевозки не осуществляются.

Речь идеть о четырех контейнеровозах – "Майя 1", "Ангара", "Мария" и Lady R. Совокупно они совершили в Северную Корею минимум 32 рейса: из порта Раджин (КНДР) в российские порты Приморского края – в поселке Дунай и поселке Восточный. Оттуда контейнеры везли по железной дороге в Краснодарский край – поближе к границам Украины.

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Последний такой рейс был выполнен 12 февраля, когда в порт Раджин пришла "Майя-1". С тех пор спутники не зафиксировали ни одного нового рейса в этот северокорейский порт. Кроме того, из внутренних районов КНДР в этот порт прекратили поступать новые контейнеры по железной дороге. При этом уже выгруженные с российских кораблей контейнеры остаются в корейском порту и не увозятся вглубь страны: очевидно, они пусты и пока не требуются для новых поставок.

Почему именно прекратились перевозки грузов между корейским портом и Россией, пока не понятно. Авторы публикации выдвигают предположение, что что причиной могут быть проблемы с производством новых боеприпасов в Северной Корее или логистические проблемы.

"Также нельзя исключить, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую сухопутную границу двух стран", – отмечает издание.

Поставки корейского оружия в Россию

Как писал УНИАН, осенью прошлого года на фронте у российских войск начали появляться снаряды северокорейского производства. Это вероятно стало результатом прямых договоренностей между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном во время их личной встречи в сентябре.

По оценкам аналитиков, Россия получила не менее миллиона корейских снарядов, а возможно и больше. Также Россия получила некоторое количество баллистических ракет из КНДР. Как минимум 20 ракет уже было выпущено по территории Украины.

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