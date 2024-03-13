Российские грузовые самолеты совершают загадочные рейсы в Северную Корею

Российский грузовой самолет, находящийся под санкциями США, на этой неделе приземлился в Пхеньяне. Этот полет вызвал опасения по поводу незаконных поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

Издание Bloomberg пишет, что связанный с российскими военными самолет Ил-76ТД вылетел из Шанхая в понедельник, 11 марта, и сделал резкий поворот в сторону Северной Кореи. Самолет вылетел в Тяньцзинь, к юго-востоку от Пекина, а во вторник отправился в Москву.

При этом указано, что на коммерческих спутниковых снимках, на которых видно российский грузовой самолет на земле в Пхеньяне, нет. При этом указано, что борт находился там в течение нескольких часов, что дало рабочим достаточно времени для разгрузки и погрузки груза.

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Отмечается, что бортовой номер самолета совпадает с номером грузового самолета Ил-76ТД, на который Минфин США наложил санкции в январе 2023 года, когда он предпринял действия по "ослаблению способности Российской Федерации вести войну против Украины".

Хотя неизвестно, что могло быть на борту самолета, полеты военных самолетов между Россией и Северной Кореей были редкими в последние годы, и эксперты по вооружениям считают, что они связаны с передачей северокорейского оружия президенту Владимиру Путину в войне против Украины.

В прошлом году внимание привлекли два рейса, отслеженные FlightRadar24, в том числе российский военный VIP-самолет, который приземлился в Пхеньяне через несколько дней после того, как министр обороны Сергей Шойгу отправился в северокорейскую столицу. Еще один российский военный VIP-самолет приземлился в Пхеньяне в сентябре, вызвав опасения, что он перевозил чиновников для заключения сделок по продаже оружия.

Северная Корея и Россия не прокомментировали ни один из этих рейсов и отвергли обвинения США, Японии, Южной Кореи и других стран в поставках оружия.

После этих полетов спутниковые снимки показали, что морское сообщение между некогда спокойным северокорейским портом Наджин у границы с Россией и Дунаем, бывшей советской базой подводных лодок, расположенной примерно в 180 километрах, активизировалось. Белый дом предоставил снимки, на которых, по его словам, видно, что оружие отправляется по этому маршруту и доставляется за тысячи миль на склад в российском городе Тихорецке для использования против Украины.

В прошлом месяце министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик заявил, что Северная Корея отправила в Россию контейнеры, в которых может храниться до 3 миллионов артиллерийских снарядов. Это может позволить Путину продолжать войну против Украины по мере того, как запасы боеприпасов в Киеве будут истощаться.

По его словам, в обмен на боеприпасы и баллистические ракеты Россия поставляет Северной Корее продовольствие, сырье и детали, используемые в производстве оружия. По его словам, продовольственная помощь помогла Киму стабилизировать цены на товары первой необходимости, а если поставки оружия увеличатся, то Россия отправит Киму еще больше военных технологий, что увеличит способность Пхеньяна угрожать региону.

В последние несколько недель морская торговля, возможно, ненадолго замедлилась. Одно из судов, названных США участвующими в торговле и подпадающих под санкции американского казначейства, - российское грузовое судно "Ангара" - похоже, находится в сухом доке в Китае для ремонта, как показывают данные морского слежения.

Спутниковые снимки, сделанные в воскресенье, показали, что другое российское грузовое судно, которое, как предполагается, отправилось на ремонт, - "Леди Р" - вернулось в порт Северной Кореи.

Северокорейские ракеты в России - что известно

Осенью 2023 года у российских оккупантов начали появляться снаряды северокорейского производства. По оценкам аналитиков, Россия получила по меньшей мере миллион корейских снарядов, а возможно, и больше. Также Россия получила некоторое количество баллистических ракет из КНДР.

Кроме того, несколько российских судов с осени 2023 года выполняли регулярные рейсы между портами Северной Кореи и России, перевозя контейнеры, как считается, с боеприпасами. Однако уже три недели эти перевозки не осуществляются.

В свою очередь офицер Службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Александр Олехнович объяснил, почему пока невозможно назвать точные данные по применению российскими оккупантами боеприпасов из Северной Кореи.

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