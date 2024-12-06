Дроны ЭЛЬФ-П сейчас совершенствуют для возможности сбивать ими ударные "Шахеды".

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал украинский дрон ЭЛЬФ-П, уничтожающий российские БпЛА Орлан, ZALA и SuperCam. В своем канале в Telegram он обнародовал кадры с работой этих дронов против вражеских беспилотников.

"Россияне используют разведдроны для наведения Искандеров и Ланцетов. Сбивать БпЛА ракетами ПВО дорого и нерационально, поэтому участники Brave1 активно ищут более дешевые решения. Одно из них - ЭЛЬФ-П. Бойцы используют этот дрон на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях. У нас уже много подтверждений поражений российских разведдронов БпЛА ЭЛЬФ-П", - написал Федоров.

Он отметил, что Brave1 помог производителю сделать все необходимые шаги для кодификации по стандартам НАТО, а также испытать в боевых условиях.

"Сейчас производитель совершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения Шахедов", - сообщил министр.

Он отметил, что на видео - работа ЭЛЬФ-П по ZALA и Орлану.

Украинские дроны - новости

Как сообщал УНИАН, война дронов на территории Украины превратилась в высокоскоростную гонку технологических вооружений.

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко говорит, что Украина в этом году вышла в паритет с РФ по количеству дронов. По его словам, на некоторых отрезках у нас есть большее количество, мы опережаем врага, но на некоторых не существенно отстаем. Вместе с тем, по словам Федоренко, за текущий год мы выросли "на несколько голов" в развитии БПЛА.

Сейчас Украина имеет уже серийное производство дронов-ракет.

В частности сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ передали первую партию новых ракет-дронов "Пекло". По имеющейся информации, "Пекло" может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Ранее ВСУ получили другой ракето-дрон - "Паляныця". Военные эксперты предлагали называть его реактивным дроном.

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