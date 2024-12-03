На некоторых направлениях фронта украинские военные имеют больше беспилотников, чем оккупанты.

Украина в этом году вышла в паритет с РФ по количеству дронов. Об этом сказал командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Киев24.

"На текущий момент могу сказать, что у нас с врагом паритет. На некоторых отрезках у нас есть большее количество, мы опережаем врага. На некоторых не существенно отстаем. Текущий год дал возможности в этом направлении выйти с противником в паритет", - отметил он.

По словам Федоренко, за текущий год мы выросли "на несколько голов" в развитии БПЛА.

Видео дня

Как отметил комбат, сейчас важно наращивать производство беспилотных систем.

"Технически мы приобрели способность высокоэффективной эксплуатации тех средств, которые производит государство Украина и частные компании, обслуживающие военно-промышленный комплекс Украины. Важно иметь деньги в количестве, чтобы можно было масштабировать предприятия и производить эти средства в количестве, достаточном для массированного применения против РФ. По имеющейся информации, эти меры активно принимаются", - сказал Федоренко.

Он отметил, что максимально эффективная комбинация применения - это когда ударный беспилотник дальнего радиуса действия выполняет задачи совместно с ракетами.

"Таким образом ПВО противника в полной мере не способно справиться со сбиванием всех категорий целей. И у нас или одно, или другое ударное средство залетает в необходимую категорию целей и поражает ее или уничтожает", - пояснил он.

Беспилотники в Украине

Как сообщал УНИАН, Украина начала чаще использовать FPV-дроны с искусственным интеллектом, которые способны обходить средства РЭБ. Об этом на днях писало издание The Economist. Отмечалось, что война беспилотников в Украине очень быстро меняется и развивается. Украина использует дроны в огромных масштабах.

Недавно Украина впервые показала собственный "аналог" иранского "шахеда".

Вас также могут заинтересовать новости: