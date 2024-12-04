В Миноборны надеются, что ракетная программа позволит Украине обороняться не только сегодня, но и заложить фундамент для обороны будущего.

Украинская ракета-дрон "Паляница" вышла в серийное производство. Об этом министр обороны Рустем Умеров написал в блоге на LB.ua.

Он напомнил, что "Паляница" является разработкой частного стартапа, а в серийное производство ракету-дрон запустили благодаря поддержке Минобороны.

"Это яркий пример того, как государство и частный сектор объединяются для достижения общей цели", - отметил Умеров.

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В целом, по его словам, частные предприятия демонстрируют "невероятные" результаты в вопросах разработок ракет.

Министр отметил стратегическую важность собственных ракет. Поскольку украинские крылатые и баллистические ракеты позволят ВСУ действовать независимо, нанося точечные удары по ключевым объектам врага. А это не только усиливает нашу оборону, но и создает эффективный механизм сдерживания агрессора.

"Президент Владимир Зеленский сообщил, что в этом году Украина уже изготовила первые 100 ракет. Это стало возможным благодаря работе Министерства обороны, которое координирует как государственные, так и частные инициативы в ракетостроении. Достижения украинских разработчиков", - отметил Умеров.

Он отметил, что в частности, восстановлено и масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун". Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.

"Украинская ракетная программа - это не только о войне. Это о независимости, самодостаточности и технологическом прорыве. Наши успехи в ракетостроении доказывают: мы способны создавать оружие, которое меняет правила игры", - написал Умеров.

По словам министра, эта программа позволит не только обеспечить современное вооружение для сегодняшних боев, но и заложить фундамент для обороны будущего.

"Украинские ракеты станут гарантом безопасности нашего государства, способным сдерживать любую агрессию", - подчеркнул он.

Ракета-дрон "Паляница"

О первом и успешном боевом применении украинской ракеты-дрона "Паляница" против российских оккупантов сообщил в этом году во время мероприятия ко Дню Независимости Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, именно в этот день, 24 августа, враг был поражен этой разработкой.

Как подчеркнул президент, "Паляница" намного быстрее и мощнее обычных дальнобойных дронов.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель руководителя компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский говорит, что Украина имеет фундаментальные возможности для изготовления качественных крылатых и баллистических ракет - предприятия, в частности, "Южмаш", "Мотор Сич", "Ивченко-Прогресс".

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